- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.666.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.429.157 de pacienți au fost declarați vindecați,…

- In cursul dimineții de astazi, 27 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 512 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 46.015. In intervalul 26.10.2021 (10:00) – 27.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 512 decese (265 barbați și 247 femei), din care…

- Pana astazi, 44.980 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 24.10.2021 (10:00) – 25.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 301 decese (151 barbați și 150 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- As many as 357 Romanians infected with SARS-CoV-2 (177 men and 180 women) were reported dead in the last 24 hours, including one earlier fatality, taking the country's death toll to 43,844, shows data released on Friday by the Strategic Communication Group (GCS), agerpres reports. The deceased patients…

- Pana astazi, 36.658 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate 208 decese (99 barbați și 109 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Polițiștii din cadrul Servciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat 34 de percheziții domiciliare la sediile unor persoane juridice din județele Olt, Dolj, Arges, Valcea, Prahova, Ilfov, Gorj, Caraș-Severin și Teleorman. Activitațile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal aflat…

- Pana astazi, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.109 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.049.156 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 371 cazuri noi de…

- Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.481 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 255 cazuri noi de…