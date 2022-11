Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din București se va deschide pe 20 noiembrie și va avea loc in Piața Constituției anul acesta, potrivit anunțului facut de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Se vor construi peste 70 de casuțe din lemn in Piața Constituției, iar vizitatorii pot alege cadouri, precum obiecte…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași mari asftel ca romanii au inceput deja sa faca rezervari pentru petrecerea Craciunului și a Revelionului 2022-2023. Din nefericire, pachetele turistice pentru aceste sarbatori vor fi mai scumpe ca anul trecut. Unde iși petrec romanii Sarbatorile de Iarna 2022.…

- Claire și soțul ei roman s-au filmat prin toata Romania și au vazut cele mai importante obiective turistice. Dar aceștia s-au declarat cuceriți de București și de Cluj, pe care l-a comparat cu Viena.„Imi place foarte mult ca sunt piste de bicicliști și pe partea cealalta. Imi place Cluj foarte mult.…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- Romanii au inceput sa fie tot mai atrasi de segmentul auto electric. Pentru a face economiile pe care le presupune achizitionarea unei masini „verzi”, mai intai trebuie sa bagi mana adanc in buzunar. Dacia Spring este cea mai populara mașina electrica in Romania datorita prețului de vanzare: aproximativ…

- Vacanta cu bilet doar dus pentru zeci de romani. Nu s-au mutat din tara, ci si-au luat teapa de la agentia de turism. Imediat ce zborul a decolat, patronul a anuntat pe retelele de socializare ca este in incapacitate de plata. Astfel ca oamenii care au platit mii de euro s-au trezit in aeroport in Turcia…