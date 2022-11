Târgul de Crăciun de la Craiova își deschide porțile pe 11 noiembrie Craiova intra in atmosfera de poveste a sarbatorilor Peste o suta de mii de spectatori sunt așteptați vineri, 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din țara. Desemnat de European Best Destinations in primele șase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa, Targul de Craciun din Craiova se desfașoara in acest an pe o suprafața de peste un kilometru patrat. Casuțe de poveste unicat, pictate de artiști talentați și amplasate in cinci piețe, un brad inalt de peste 20 metri, peste un milion de beculețe și figurine luminoase și un patinoar de 700 mp sunt pregatite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casutele pentru Targul de Craciun de la Craiova au fost finalizate. Fata de anii anteriori, casutele din care comerciantii vor vinde produse traditionale de sarbatori au fost viu colorate si sculptate in spiritul Craciunului. Iluminatul festiv se va aprinde in Craiova devreme, pe 11 noiembrie, zi in…

- Incetul cu incetul se da startul pregatirilor pentru Targul de Craciun ce se va desfașura in centrul Municipiului Satu Mare! Primaria așteapta inscrierea producatorilor și artizanilor satmareni. Targul de Craciun se va desfasura in perioada 28.11–05.01.2023. Depunerea cererilor face doar prin completarea…

- Unul dintre cele mai frumoase zece targuri de Craciun din Europa, cel din Capitala Ungariei, Budapesta, are mari șanse ca in acest an sa nu se mai desfașoare, sau cel puțin nu in forma care l-a consacrat.

- Echipa feminina de volei a Craiovei se pregateste cu pasi repezi de startul campionatului, dar, pana in acel moment, incearca sa se puna pe picioare cat mai bine posibil. Cu mai multe modificari in lot, dar si cu un nou antrenor, SCMU s-a reunit de ceva timp, iar din perioada urmatoare va da startul…

- Craiova a fost neincapatoare și in acest an pentru cei care au dorit sa surprinda magia festivalului Puppets Occupy Street . Timp de opt zile, zeci de mii de spectatori au mers pe urmele poveștilor spuse de artiști talentați din peste 20 de țari. Inspirat aleasa, dupa doi ani de pandemie si restrictii,…

- Paris Hilton nu vine la Craiova. Artista din SUA nu va mai urca pe scena de la festivalul IntenCity, a declarat, pentru Euronews, edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu. Festivalul IntenCity va incepe maine, 26 august, iar pe scena vor urca artiști și DJ de renume mondial, transmite Rador. „Nu cred ca…

- Paris Hilton nu vine la Craiova. DJ-ița din Statele Unite nu va mai urca pe scena de la festivalul IntenCity, a declarat in exclusivitate pentru Euronews , edilul orașului – Lia Olguța Vasilescu. Inițial, in spațiul public a aparut o informație pe surse, confirmata, de altfel, de edilul Craiovei, potrivit…