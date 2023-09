Stiri pe aceeasi tema

- La Iași, este a doua zi a Targului de Carte „Gaudeamus – Radio Romania”, ajuns la cea de-a treia ediție. Peste 40 de edituri din țara sunt prezente, pana duminica, in zona pietonala a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant, langa Biserica „Trei Ierarhi”. Organizatorul manifestarii, Connie Chifor, a precizat…

- ”Omul care aduce vestea” la Radio Iași: Ce carți ne așteapta la Gaudeamus? Valentin Adumitroae, coordonator vanzari Editura Gama, in direct de la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania – Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/09/9-40-1.mp3 Prima ediție a Targului de Carte Gaudeamus…

- Peste 40 de edituri din țara sunt prezente, incepand de astazi, la Iași, la cea de-a treia ediție a Targului de Carte „Gaudeamus – Radio Romania”. Evenimentul este organizat de Radio Romania, prin echipa Gaudeamus și Radio Romania Iași, cu sprijinul Primariei Municipiului. Organizatorul manifestarii,…

- Radio Romania deschide anul școlar la Iași, cu o noua etapa a Caravanei Gaudeamus! Cea de a treia ediție ieșeana a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania va avea loc in perioada 13 – 17 septembrie, in prima saptamana a noului an școlar, intr-un spațiu simbolic al orașului: Bulevardul Ștefan cel Mare…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania – Iași Ediția a treia ● 13 – 17 septembrie ● Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant Radio Romania deschide anul școlar la Iași, cu o noua etapa a Caravanei Gaudeamus! Cea de a treia ediție ieșeana a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania va avea loc in perioada…

- Nu-i așa ca v-a fost dor de Gaudeamus Radio Romania? Cel mai citit targ de carte, de la cel mai ascultat radio, revine alaturi de pasionații de lectura, in prima saptamana de școala, la Iași. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant este noul spațiu care va gazdui evenimentul intre 13 și 17 septembrie și…

- O noua editie a Targului de carte Gaudeamus Radio Romania a inceput ieri la Sibiu. La evenimentul din Piata Mare participa 40 de edituri, iar oferta este bogata. Organizatorii au pregatit si surprize pentru cititorii de toate varstele. Invitatul special a fost poetul, eseistul si prozatorul Radu Vancu.…