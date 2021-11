Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Targu Mureș a atribuit, in data de 8 noiembrie 2021, firmei Urban Scope SRL București, un contract in valoare de 185.000 de lei, cu TVA inclus, pentru elaborarea Strategiei Smart City aferenta proiectului "Planificare strategica și masuri de simplificare pentru cetațeni la nivelul…

- Primaria municipiului Targu Mureș a atribuit firmei Terra Nostra SRL Bistrița Nasaud, la data de 19 octombrie 2021, un contract in valoare de 7.132.546 de lei, fara TVA, pentru proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru proiectul "Extindere și modernizare cladire pentru amenajare creșa,…

- Primaria municipiului Targu Mureș a atribuit, prin negociere, societații Salubritate SA Deva, in data de 29 septembrie 2021, un contract in valoare de 4.965.264 de lei (aproximativ un milion de euro), fara TVA, pentru furnizarea serviciului public de salubrizare pentru activitațile de maturat, spalat,…

- Primaria municipiul Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, incepe acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, in baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul…

- Viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, va demara, incepand de marți, 28 septembrie, de la ora 18.00, o serie de intalniri cu cetațenii orașului, care vor avea loc, pe rand, in diverse zone din cartiere și la care va fi prezent alaturi de șefi de direcții și servicii din…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore, doi tineri banuți de comiterea infracțiunilor de furt, complicitate la furt și punerea in circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare. Potrivit informațiilor…

- Ambulatoriul de specialitate medicina dentara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice, prin intrarea in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS),…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 6 august 2021, o licitație estimata la valoarea de 10.790.679 de lei (circa 2,2 milioane de euro), fara TVA, pentru achiziționarea unor servicii de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari aferente proiectului "Transformarea strazilor…