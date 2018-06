Stiri pe aceeasi tema

- In miez de vara, in preajma Sanzienelor, peste 40 de colecționari din toata țara vin la Targul de antichitați de la Muzeul Național al Țaranului Roman, cu lucruri frumoase, nelipsite inainte vreme din gospodaria țaraneasca sau de la oraș.

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 4,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica – INS. Avansul productiei a avut loc „datorita cresterii industriei prelucratoare (+5,8%) si industriei…

- Festivalul International de Film Bucuresti, aflat la cea dea XIV editie, isi deschide portile in perioada 11-16 iunie, in Capitala, unde va avea si o sectiune dedicata Centenarului. Bucharest International Film Festival este organizat cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB. In cadrul festivalului…

- Mats Wilander, caștigator al șapte turnee de Grand Slam și unul dintre cei mai apreciați analiști din tenis, a declarat ca viitorul arata foarte bine pentru Simona Halep, fiind de parere ca romanca va caștiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam. “La un moment dat va fi de neatins pentru o perioada de…

- Un barbat din Focsani a fost depistat de politisti dupa ce a comis 21 de furturi din locuinte in timp ce era urmarit national pentru executarea unei pedepse de sase ani de inchisoare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, transmite Agerpres. Potrivit…

- O rezolutie de sustinere a Vioricai Dancila a fost aprobata, sambata, la Timisoara, de catre reprezentantii organizatiilor judetene PSD din Timis, Caras-Severin, Hunedoara si Arad, in urma plangerii penale facute de Ludovic Orban pe numele premierului. Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat,…

- Consiliul Uniunii Europene a stabilit ca dorește ca urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European sa aiba loc in perioada 23-26 mai 2019, potrivit unui comunicat al instituției. La 20 martie 2018, Consiliul a hotarat sa consulte Parlamentul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de stabilire…