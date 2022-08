Stiri pe aceeasi tema

- Satmarenii sunt invitati astazi, 25 august, la o seara vieneza, pe platoul din Centrul Nou. Concertul va incepe la ora 20.00. In Centrul Nou vor evolua instrumentistii Orchestrei Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”, sub bagheta dirijorului Stefan Novak. Evenimentul se desfasoara in parteneriat cu LOGA…

- Amfiteatrul Palas a gazduit de-a lungul timpului o varietate de evenimente, devenind astfel una dintre scenele unde publicul iesean revine cu drag. In aceasta saptamana, Filarmonica de Stat Moldova Iasi sustine un concert special, sub bagheta dirijorului Jozef Horvath. Concertele din cadrul Stagiunii…

- Duminica, 21 august, incepind cu ora 19.00, șanțul Cetații de Scaun a Sucevei va gazdui un concert extraordinar susținut de Orchestra și Eugen Doga. Evenimentul va avea loc in cadrul programului . Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top: „Concertul de duminica…

- Joi si vineri, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va fi condusa de dirijorul principal Gabriel Bebeselea, in doua concerte cu public, in Sala mare a Ateneului Roman. Programul este alcatuit din Concertul nr. 2, in do minor, pentru pian si orchestra, op. 18 de Rahmaninov, cu solistul …

- Joi, 16 iunie si vineri, 17 iuni, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de Christian Badea, prim-dirijor principal al institutiei, prezinta publicului Preludiul actului 3 din opera Lohengrin de Richard Wagner, Concertul in la minor pentru pian si orchestra, op. 54 de Robert Schumann, cu…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 16 iunie, la un nou concert simfonic extraordinar. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, alaturi de membrii orchestrei, revine dirijorul Theo Wolters, solista, pianista Ieva Dudaite (Lituania). In program: W.A. Mozart – Concertul pentru pian…

- Avem deosebita plcere de a v invita la Concertul cameral oferit de Ansamblul de sufltori Bucureti ce va avea loc duminic 19 iunie 2022 de la ora 18.30 la sediul Filarmonicii din Strada Ana Aslan nr. 29.Cei cinci instrumentiti ce alcatuiesc Bucharest Wind Ensemble Irina Nane flaut Valentin Ghita ob...

- Articolul Zece mii de turiști s-au distrat sambata seara la Sarata Monteoru, cu celebrii Zdob și Zdub și Orchestra fraților Advahov se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zece mii de turiști prezenți in stațiunea buzoiana Sarata Monteoru s-au distrat, sambata seara, impreuna cu celebrii Zdob și…