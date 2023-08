Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au inceput sa demoleze vechile stații de troleibuz. Se pregatesc amplasamentele pentru noile stații. Primaria Targu Jiu beneficiaza de trei mari proiecte de modernizare a transportului in comun. Primul, deja finalizat, in valoare de 12 milioane de euro, prevede achiziționarea a 20…

- Nu mai puțin de opt amenzi in valoare de 7.500 de lei au fost aplicate unui șofer de 35 de ani care nu a oprit la semnalele Poliției ruland cu viteza foarte mare de pana la 161 km/h și facand depașiri neregulamentare. Evenimentul s-a produs miercuri seara. Șoferul care conducea cu viteza a fost reperat…

- ROBOR la trei luni a atins luni cea mai mica valoare din 1 iulie 2022 si pana acum. Declinul indicilor ROBOR a inceput dupa ce Consiliul Concurentei a anuntat ca va controla daca cele mai mari banci din Romania au facut intelegeri care sa creasca dobanzile ROBOR mai mult decat ar fi fost justificat,…

- Avand in vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, precum și obiectivele urmarite prin Programul Cadru de Acțiuni pentru acest an, in perioada 08.06.2023 – 15.06.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Brașov a desfașurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale…

- Duminica, 18 iunie 2023, Loteria Romana a organizat noi trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Rezultate LOTO duminica 18 iunie 2023 Rezultate JOKER: 18, 3, 45, 10, 44 +11 Rezultate Loto 5 din 40: 22, 40, 16, 24, 3, 31 Rezultate Loto 6 din 49: 30, 44, 49, 40, 33, 24 Rezultate…

- In data de 14 iunie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in trei containere sosite din China, aparținand unei societați comerciale cu sediul in Ucraina și au descoperit 700…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat finalizarea proiectului CENTRIC – Centru pentru transferul de cunoștințe catre intreprinderi din domeniul ICT. Proiectul, in valoare de 15,4 milioane de lei, a beneficiat de o finanțare nerambursabila in suma de aproximativ 13,5 milioane și a vizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, potrivit Agerpres. Prin actul normativ se instituie…