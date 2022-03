Turcia nu se va alatura sancțiunilor pe care unele țari occidentale le-au impus Rusiei in urma „operațiunii speciale” a Moscovei din Ucraina, a declarat duminica, 13 martie, ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, la un forum diplomatic din Antalya. „Credem ca sancțiunile nu vor rezolva problema”, a spus Cavusoglu, intrebat despre poziția Turciei cu privire […] The post Țara-pilon NATO care se opune sancțiunilor impotriva Rusiei/„Nu vor rezolva problema” first appeared on Ziarul National .