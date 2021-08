Țara ovăzului vizitată de președintele Klaus Johannis Cea de-a 9-a editie a Festivalului „Saptamana Haferland" se incheie azi, dupa mai multe zile de evenimente dedicate traditiilor si culturii sasesti, din asa-numita Tara a Ovazului, respectiv zona cuprinsa intre Rupea si Sighisoara. Cele mai multe dintre manifestari au fost gazduite de cetatile si bisericile fortificate din Bunesti, Viscri, Roades, Saschiz, Homorod, Rupea, Crit [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut senzație la Festivalul „Saptamana Haferland”, editia a IX-a, din satul Crit, comuna Bunesti, judetul Brasov. Iohannis a mers la eveniment imbracat complet in alb: camașa, pantaloni, curea și pantofi albi, aparand pentru prima data in public in acest fel.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis este așteptat, maine, in județul Brașov. Șeful statului va fi prezent la Criț, pentru a participa la cea de-a IX-a ediție a Festivalului „Saptamana Haferland". Evenimentul este dedicat tradițiilor și culturii sasești din Țara Ovazului, respectiv zona cuprinsa intre…

- Cea de-a III-a editie a Festivalului SoNoRo Musikland va avea loc in perioada 30 iulie - 8 august, in cateva dintre cele mai frumoase sate si orase din Transilvania - Brasov, Cris, Feldioara, Sighisoara, Prod, Mesendorf, Viscri si Magura. ''Daca prima editie SoNoRo Musikland s-a…

- Saptamana Haferland, aflata la editia a IX-a si dedicata culturii si traditiilor sasesti din Transilvania, va avea loc fizic si online in perioada 30 iulie - 1 august, in incinta sau in apropierea bisericilor fortificate din satele Archita, Bunesti, Viscri, Saschiz, Homorod, Rupea, Crit si Mesendorf.…

