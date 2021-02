Grecia se pregatește de sezonul estival, dar vor exista restricții pentru turiști. Ministrul Turismului din Grecia, Harry Theoharis, a explicat ca se va putea merge in vacanța doar cu certificat de vaccinare sau test PCR negativ. ”Conditia obligatorie pentru ca cineva sa calatoreasca in tara noastra si sa ramana (n.r. - masura nu este valabila pentru strainii care tranziteaza tara) va consta in fie un test molecular negativ, fie un certificat de vaccinare. Practic, cine nu are certificat de vaccinare la intrarea in tara poate prezenta un test negativ PCR”, a spus Harry Theoharis, pentru postul…