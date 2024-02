Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Autoritațile din Romania au emis o atenționare de calatorie, avertizand ca in Grecia ar putea sa aiba loc mai multe proteste violente.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza ori care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca poliția locala a emis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Politia Locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Vești proaste pentru romanii care iși petrec vacanțele in Grecia. Incepand cu 2024 va fi introdusa o noua taxa, care trebuie platita inainte de concediu. Vești proaste pentru romanii care iși petreceau vacanțele pe litoralul din Grecia! Prin introducerea acestei taxe noi, statul elen iși propune sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a luat masuri de restrictionare a circulatiei rutiere, in urma anuntarii unor actiuni de amploare pentru comemorarea revoltei studentesti desfasurata…

- MAE A emis o atenționare de calatorie pentru Grecia, unde poliția locala a luat masuri de restricționare a circulației rutiere, in urma anunțarii unor acțiuni de amploare pentru comemorarea revoltei studențești desfașurata in urma cu 50 ani impotriva juntei militare.Ministerul Afacerilor Externe…

- Anunț important pentru romanii care au Revolut! Potrivit informațiilor, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, comisioanele pentru tranzacții din alte banci vor fi majorate. Ce au declarat reprezentanții Revolut.

- Furtuna Ciaran a facut ravagii in Italia, iar situația ramane in continuare critica. O noua alerta de ploi și furtuni a fost instituita de autoritați, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru romanii care calatoresc in Italia.