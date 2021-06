Stiri pe aceeasi tema

- Afirmațiile au fost facute intr-un discurs televizat de președintele filipinez, in contextul pedepsirii celor care nu respecta regulile impuse de pandemie. Anterior, președintele filipinez anunțase ca dorește o lege prin care sa fie trimiși la inchisoare cei care nu respecta carantina. Duterte i-a amenințat…

- Eveniment Autoritațile județene pregatesc Maratonul Rapelului, pentru administarea celei de-a doua doze de ser persoanelor imunizate la Maratorul Vaccinarii mai 27, 2021 09:08 Autoritațile județene pregatesc Maratonul Rapelului, eveniment dedicat administrarii celei de-a doua doze de ser persoanelor…

- UE a ajuns la un consens asupra certificatului digital pentru COVID-19, care de la 1 iulie va permite titularilor acestuia sa prezinte autoritatilor printr-un document unic – in format fizic si digital – situatia lor privind vaccinarea, testarea sau o infectare anterioara, relateaza vineri agentia EFE…

- Guvernul sarb a promis ca toate persoanele cu varste de peste 25 de ani care se vor vaccina anti-COVID-19 pana pe 31 mai vor primi echivalentul a 25 de euro ca premiu pentru ‘responsabilitatea’ lor, relateaza miercuri agentia EFE. ‘„Ne-am gandit cum sa premiem persoanele care au dat dovada de responsabilitate…

- Guvernul sarb a promis ca toate persoanele de peste 25 de ani care se vor vaccina anti-COVID-19 pana pe 31 mai vor primi 25 de euro drept premiu pentru ”responsabilitatea” lor, relateaza miercuri agentia EFE, citata de Agerpres . ”Ne-am gandit cum sa premiem persoanele care au dat dovada de responsabilitate…

- Prima tara din Europa care a renuntat la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 in aprilie, Danemarca a anuntat luni ca renunta si la cel de la Johnson&Johnson din cauza posibilelor efecte secundare grave, in pofida aprobarii date de Autoritatea europeana pentru reglementarea medicamentelor (EMA) si…

- Romanii se pot programa la vaccinare direct prin CALL CENTER la numarul unic 021 414 44 25 sau prin platforma informatica. In Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) și Janssen (Johnson&Johnson).Marți seara,…

- Brazilia a aprobat miercuri in regim de urgenta utilizarea vaccinului Janssen impotriva COVID-19, vaccin in doza unica, al laboratorului american Johnson&Johnson, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu cea mai violenta faza a pandemiei, informeaza Agerpres.Autoritatea sanitara de reglementare…