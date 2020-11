Țara europeană care a atins 1 milion de infectări cu coronavirus O țara europeana a atins pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Este vorba despre un stat luat ca exemplu in gestionarea epidemiei. Germania, o țara apreciata pentru sistemul de sanatate și pentru felul in care a gestionat epidemia de coronavirus, a atins recent pragul de 1 milion de imbolnaviri cu coronavirus. Aprecierile pe care Germania le-a primit au fost legate de faptul ca in ciuda numarului mare de infectari țara a raportat puține decese in randul bolnavilor Covid-19. Vineri țara a atins 1 milion de imbolnaviri cu coronavirus inregistrate de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara din uniunea Europeana care a depașit pragul de 2 milioane de imbolnaviri cu coronavirus este Franța. Franța inregistreaza 2.036.755 de cazuri de coronavirus, conform CNN . „Fie ca este vorba de orașe sau de zone rurale, toate regiunile și toate departamentele sunt afectate. Al doilea val…

- In Texas a fost depașit pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus. Este primul stat american care atinge aceasta cifra. In ultimele zile numarul de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus a crescut ingrijorator de mult in Texas, conform cifrelor furnizate de worldometers.info. Doar ieri in Texas…

- Pana astazi, 8 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. Astazi, 8 noiembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane…

- Germania a raportat o creștere alarmanta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Țara a atins un varf critic de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, Germania a raportat 7.334 de persoane infectate cu Covid-19, conform CNN. Cu o zi in urma țara raportase cu 700 de cazuri mai…

- Pana astazi, 20 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 112.781 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 89.771 de pacienți au fost declarați vindecați. Astazi, 20 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar…

- Pana astazi, 19 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 111.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 89.119 de pacienți au fost declarați vindecați. Astazi, 19 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane…

- 16 cazuri noi de coronavirus au fost confirmate la Buzau, in ultimele 24 de ore, potrivit autoritaților din sanatate. Printre persoanele diagnosticate se afla și doua polițiste de la Serviciul Cazier și o asistenta medicala de pe secția Chirurgie Plastica a Spitalul Județean de Urgența Buzau. „Astazi,…

- Pana astazi, 7 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 95.897 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.339 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. Astazi, 07 septembrie 2020,…