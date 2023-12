Țara celor pierduți: Rețea de lagune ascunse găsită cu fosile vii asemănătoare cu cele de acum peste 3 miliarde de ani O echipa de cercetatori a descoperit recent o ecosistema ascunsa in vasta rețea de lagune din campia sarata Puna de Atacama, o zona arida situata pe un platou in Argentina . Aceasta descoperire surprinzatoare include stromatoliți gigantici, care ar putea oferi o privire asupra primelor forme de viața de pe Pamant și, eventual, chiar de pe Marte, conform unui nou studiu. Stromatoliții sunt roci stratificate create prin creșterea algei albastre-verzi sau cianobacterii prin fotosinteza. Aceste structuri sunt considerate printre cele mai vechi ecosisteme de pe Pamant, reprezentand primele dovezi fosile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

