Danemarca va ridica din data de 10 septembrie toate restrictiile impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o „amenintare pentru societate”, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. „Epidemia este sub control, avem rate de vaccinare record. De aceea, la 10 septembrie vom putea renunta la regulile speciale pe care a trebuit sa le introducem in lupta impotriva COVID-19”, a declarat ministrul Magnus Heunicke, citat intr-un comunicat. In martie 2020, Danemarca a fost una dintre primele tari care a impus un regim de semi-lockdown, cu inchiderea scolilor si a magazinelor…