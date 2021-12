Țara care ar putea folosi recunoașterea facială pentru a urmări persoanele infectate cu Covid-19 Coreea de Sud se pregateste sa testeze un sistem de recunoastere faciala pentru urmarirea persoanelor infectate cu coronavirus. Coreea de Sud va lansa in curand un proiect pilot prin care inteligenta artificiala, recunoasterea faciala si mii de camere de supraveghere CCTV vor fi folosite pentru urmarirea deplasarilor persoanelor infectate cu coronavirus, in pofida ingrijorarilor legate de incalcarea dreptului la viata privata, transmite luni Reuters. Proiectul, cu finantare nationala, va deveni operational in luna ianuarie la Bucheon, una din suburbiile cel mai dens populate ale capitalei Seul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

