Tapetul și iluzia optică – cum să te joci cu modele și culori ca să creezi efecte vizuale deosebite Fiecare persoana iși dorește ca design-ul propriei case nu doar sa fie in pas cu tendințele, ci și sa scoata in evidența personalitatea și autenticitatea. Din acest punct de vedere, este important ca decorul dintr-o locuința sa fie de la bun inceput bine pus la punct. Deși poate fi costisitor, in momentul in care faci investiții practice de la bun inceput, eviți cheltuielile ulterioare. Iar acest lucru inseamna ca te poți bucura in permanența de un design modern, care nu doar ca va rezista trecerii timpului, dar va atrage atenția fiecarei persoane care iți trece pragul! Descopera in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi modele de mașini vor fi expuse, la sfarșitul acestei saptamani, in parcarea Baia Mare Value Centre, in cadrul celei de-a III-a ediții a evenimentului ”Auto Show Maramureș 2023”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș in parteneriat cu centrul comercial. Auto Show Maramureș,…

- Timișorenii descopera avantajele gratarelor economice Oven Grill de la PEFOC! In randurile urmatoare, vrem sa-ți facem cunoștința și sa-ți prezentam beneficiile și avantajele incontestabile ale unuia dintre cele mai bune modele din gama de gratare economice din oferta meșterilor sibieni de la PEFOC!…

- In ultimii ani, iluziile optice au devenit extrem de populare pe rețelele sociale, fiind preferate atat de cei mici, cat și de cei mari pentru a le fi testate abilitațile analitice, capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Descopera ce balon ține copilul din imagine in mana in mai puțin de…

- Iluzia este derivata din verbul latin „illudere”, care semnifica a pacali. Imaginile cu iluzii optice joaca trucuri minții umane și sunt considerate drept unul dintre cele mai simple teste pentru a determina atenția. Descopera care este raspunsul corect de mai sus in mai puțin de 10 secunde. Gasește…

- Odata cu evoluția modei și a tehnologiei, am inceput sa ma intreb cum sa imi construiesc un stil personal și autentic. Am cautat raspunsuri și am realizat ca exista numeroase modalitați pentru a gasi inspirație și a te familiariza cu cele mai noi trenduri in moda și stil. Vreau sa impartașesc cu tine…

- Iți aduci aminte de clasicul celofan cu care erau impachetați trandafirii sau garoafele acum zeci de ani in urma? Erau pe atunci poate singurul material folosit la impachetarea florilor și facea o treaba excelenta, atat de excelenta incat nu ai cum sa ii uiți nicicand aspectul.Astazi lucrurile au evoluat…

- Exista o mulțime de modalitați prin care poți atrage norocul de partea ta, iar una dintre ele este sa te inconjori de anumite culori. Fie ca alegi sa le porți sau sa le integrezi in designul locuinței, aceste culori te vor ajuta sa stai departe de ghinion! Indiferent ca ești in cautarea dragostei,…

- Dormitorul, indiferent de categoria de varsta, trebuie sa fie un spațiu liniștit. El este locul in care iți pui gandurile in ordine inainte de culcare pentru a incepe o noua zi cu forțe proaspete și mintea limpede. Cei mici au și ei nevoie de odihna și de un loc al lor in care sa se uite la televizor,…