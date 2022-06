Stiri pe aceeasi tema

- “Este o provocare uriasa in primul rand pentru piata, pentru fabricile de masini, pentru industria auto, pentru ca in acesti ani (…) trebuie sa treaca de la aceste motoare cu combustie interna la motoarele electrice. Industria auto din Romania este in fata unei provocari semnificative pentru ca aceasta…

- “Anul trecut a fost primul an cand am constatat o reducere semnificativa a masinilor pe motorina. Ultimele doua decenii au fost deceniile de varf ale Diesel-ului, dar cu siguranta in urmatoarea perioada va scadea foarte mult numarul masinilor cu motoare Diesel. Creste spectaculos ca procent, in momentul…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat proiectul Comisiei de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi din Europa incepand din 2035. Finalul motoarelor termice din 2035 Pana in 2035, UE va elimina motoarele termice și va impune doar motoare electrice. In vara…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, in noaptea de marti spre miercuri, cinci texte cheie din planul UE privind clima, ajungand in special la un acord cu privire la fondurile destinate sa ajute consumatorii sa amortizeze impactul extinderii pietei certificatelor de poluare la automobile…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, in noaptea de marti spre miercuri, proiectul Comisiei de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi din Europa incepand din 2035, impunand motoare 100- electrice, scrie AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021,…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni, cum vede situatia pretului la carburanti in conditiile in care social-democratii venisera cu o solutie, iar Guvernului a adoptat o alta masura. “Suntem intr-o dinamica si am vazut ca in sase luni de zile au fost pana acum trei pachete. E normal sa avem pareri divergente.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca ”Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa”.Oficialul a participat, la Sibiu, la lansarea celui mai mare proiect de reimpadurire din Europa, unnde este prezent si Printul Charles.”Padurea este cel mai de pret tezaur al Romaniei. (...) Biodiversitatea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, astazi, ca "Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa". Ministrul participa, la Sibiu, la lansarea celui mai mare proiect de reimpadurire din Europa, unnde este prezent si Printul Charles.