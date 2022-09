Tanczos Barna: OUG privind plafonarea preţului lemnului de foc, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din această săptămână ”Propunem, pe de-o parte, limitarea pretului pe piata, nu doar pentru lemnul de foc, ci si pentru derivate din lemn de foc. Pentru a asigura un echilibru pe piata si a preveni exodul de material lemnos sau de derivate de pe piata romaneasca pe alte piete, este nevoie de interdictie de export in anumite conditii. Sunt si produse care erau in mare masura pentru export, cum sunt peletii sau brichetele, iar acolo ar fi nevoie, probabil, de o solutie mixta, care sa genereze o aprovizionare a pietei locale, nationale, iar restul sa mearga la export. OUG va fi aprobata in prima sedinta de Guvern, joi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

