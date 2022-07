Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului va prelua cotele de preventie din zonele in care ursii nu au fost extrasi in acest an si le va reloca in "zonele fierbinti", unde exista multe daune si atacuri produse de aceste animale salbatice, a declarat luni, la Sfantu Gheorghe, ministrul Tanczos Barna.

- Seria evenimentelor culturale reunite sub genericul ParCult, ce vor avea loc in perioada 15 iulie-26 august in Parcul Memorial ’56 din municipiul Sfantu Gheorghe, va incepe vineri cu concertul trupei MoniAcustique si va fi urmata saptamanal de alte concerte, proiectii de filme si spectacole, informeaza…

- Senatorul AUR de Covasna, Ionuț Neagu, secretar al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte si minoritati, a formulat astazi, 15 iunie, o interpelare adresata ministrului Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, ce are ca obiect „Cazul exploziei din 5 iunie 1984 din preajma grupului…

- R.M.N., cel mai nou film semnat Cristian Mungiu, va putea fi vazut intr-o proiecție speciala la Cinema Arta din Sfantu Gheorghe astazi, 7 iunie, incepand cu ora 19.00. Regizorul și actorii Deak Zoltan și Boros-Piroska Klara vor fi prezenți la eveniment, iar la finalul proiecției vor raspunde intrebarilor…

- La sfarșit de saptamana, la Sibiu s-au desfașurat Campionatele Naționale de Judo U15 și U 13 ani, competiție la care au participat in jur de 500 sportivi din peste 200 cluburi din intreaga țara. La aceasta competiție, Clubul Sportiv Municipal (CSM)Sfantu Gheorghe a participat cu trei sportivi insoțiți…

- Doua echipe formate din elevi ai Scolii Gimnaziale „Nicoale Russu” din Sita Buzaului, prof.coordonator, Maria Bularca, au fost premiate in cadul Concursului Județean de Prim Ajutor ,,Sanitarii Pricepuți” organizat joi, 12 mai, in Piața Centrala din Sfantu Gheorghe, de Crucea Roșie Romana Filiala…

- Campania „Cycle to Work” a fost relansata in cursul zilei de luni, dupa ce a fost intrerupta in ultimii doi ani ai pandemiei, fiind demarata de un grup de ciclisti din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multe persoane sa renunte la masini si sa se deplaseze cu bicicletele la serviciu.…