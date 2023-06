Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna, senator UDMR, invita organizatiile internationale de mediu, intr-o scrisoare deschisa, sa sprijine proiectele de repopulare cu urs brun a habitatelor din tarile unde specia a fost exterminata. „Nu pot sa fiu de acord cu faptul ca ursul care a ucis un tanar…

- Etna, cel mai inalt si cel mai activ vulcan din Europa, a erupt, zguduind sud-vestul Italiei. Cenusa de lava acopera Catania si Adrano. In dimineata zilei de duminica, la ora 10, Etna s-a facut din nou simtita. S-au auzit zgomote puternice care au zguduit usile si ferestrele intre Adrano si Bronte.…

- Situația este in continuare dramatica in Peninsula. Puhoaiele au ucis 14 oameni, au distrus case, drumuri și sute de mașini. Mii de oameni au fost evacuați, iar alții s-au intors la casele lor și incearca cu disperare sa-și mai recupereze din lucruri. 100 de mii de romani traiesc in regiunea Emilia…

- „Vorbim despre un ciclon format și dezvoltat in Mediterana, dar care a fost activ in mod special deasupra Italiei și in zona Marii Adriatice, fapt care a determinat cantitați importante de precipitații, in special in zonele unde am avut atenționari meteorologice de cod roșu și vorbim aici de Italia,…

- S-a nascut, a copilarit, a studiat si si-a inceput cariera artistica in Romania, insa de mai bine de patru decenii locuieste in Suedia, dupa ce regimul comunist a fortat-o pur si simplu sa-si paraseasca tara natala. Astazi, picturile ei au ajuns in zeci de tari, pe mai multe continente, iar familiile…

- Operatorul britanic de cinematografe Cineworld, proprietarul lantului Cinema City din Romania, a anuntat marti ca a abandonat proiectul care viza vanzarea operatiunilor din Europa de Est si Israel, precizand ca ofertele pe care le-a primit nu s-au ridicat la valoarea ceruta de creditorii sai, transmite…

- Una dintre ambarcațiuni, care transporta 400 de persoane se afla in Marea Ionica in largul coastei Calabriei, sudul Italiei, in timp o alta barca de pescuit care transporta 800 de persoane era situata la aproape 200 de kilometri sud-est de Siracusa, in Sicilia, relateaza Reuters . In cazul primei ambarcațiuni,…

Inflatia din zona euro a incetinit semnificativ in martie, de la 8,5% la 6,9%