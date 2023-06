Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna considera ca este inadmisibil ca statul roman sa intervina in recoltarea ursilor doar dupa ce se produc nenorociri. Numarul judetelor unde au aparut exemplare de urs in zona de deal s-a dublat in ultimii ani, acesta atragand atenția ca in acest ritm vom ajunge sa avem ursi și la […] The post Tanczos Barna avertizeaza cu privire la inmulțirea urșilor: Vom ajunge sa avem ursi și la Constanta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .