Reguli clare pentru saloanele specializate: Tatuajele si piercingul, interzise minorilor Saloanele specializate nu au dreptul sa faca proceduri de tatuare cosmetica si artistica persoanelor sub 18 ani si nici proceduri de piercing corporal si implant dermal minorilor, decat in cazul in care respectivele proceduri se fac in zona urechii si cu acordul parintilor. Prevederile apar intr-un Ordin al ministrului Sanatatii prin care se aproba Normele

