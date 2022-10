Tancuri franceze Leclerc sosesc în România Conform deciziei președintelui Emmanuel Macron, un grup de tancuri franceze Leclerc sosește in Romania, pe parcursul lunii octombrie 2022. Inițiativa Franței a fost salutata, in Romania, de președintele Klaus Iohannis și de premierul Nicolae Ciuca. „O companie de transportoare blindate și una de tancuri Leclerc ale Armatei Franței vor sosi in Romania, de la sfarșitul lunii octombrie, pentru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence – BGFP) dislocat in Cincu. Deplasarea acestora se va face catre Cincu atat pe calea ferata, cat și pe roți, iar pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez nu va raționaliza combustibilul pentru șoferi și nici nu va restricționa utilizarea stațiilor de benzina ca raspuns la problemele de aprovizionare legate de grevele din rafinarii, a declarat sambata ministrul mediului, Christophe Bechu. „Nu am ajuns inca in acest punct”, a declarat…

- Polonia cere sa primeasca arme nucleare americane pe teritoriul ei, a anunțat președintele Poloniei, Andrzej Duda. Liderul de la Varșovia a facut aceasta declarație intr-un interviu acordat publicației Gazeta Polska, preluat de presa occidentala. „Exista oportunitatea de a participa la programul de…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) cauta peste 1.500 de soldați gradați profesioniști cu varste cuprinse intre 18 și 45 de ani. Cei dornici iși pot depune dosarele la centrele de recrutare din țara. Au la dispoziți aproximativ doua luni de zile, potrivit știrileprotv.ro. Armata a suplimentat numarul…

- Guvernul Romaniei marcheaza Ziua Mondiala a Conștientizarii Duchenne, pentru al treilea an consecutiv. Iluminarea in roșu a Palatului Victoria, astazi, intre orele 20.00 și 24.00, este un demers al solidaritații fața de cei aflați in suferința și vizeaza creșterea gradului de informare asupra acestei…

- Raniți din Ucraina sunt tratați in spitale militare din Romania, a anunțat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Ministrul roman a facut aceasta precizare in cadrul unui mesaj transmis in cinstea Zilei Medicinei Militare. „Țara noastra a fost și va ramane aproape de Ucraina, iar aceasta solidaritate…

- Un numar de 12 persoane au fost retinute, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar in dosarul de inselaciune si spalare de bani in care procurorii DIICOT si politistii au facut 27 de perchezitii in judetul Brasov. Membrii gruparii sunt suspectati ca accesau, prin firme, credite garantate sau…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- Marea Britanie se indreapta spre cele mai ridicate temperaturi inregistrate vreodata, iar pompierii au luptat impotriva incendiilor din sudul Europei, in timp ce un val de caldura a facut ca oamenii sa caute umbra și a accentuat temerile legate de schimbarile climatice. Camerele de luat vederi au surprins…