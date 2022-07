Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Naționala au fost premiați, astazi, la Iași. Cu excepția mun. București, Iașul se situeaza intre primele trei județe din țara, cu rezultate excepționale atat la examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala, cat și la capitolul promovabilitate.…

- Topul liceelor dupa mediile la bacalaureat - 2022. Ca in fiecare an, „Ziarul de Iasi" a realizat si acum un top al liceelor iesene dupa media elevilor obtinuta la bacalaureat. In fiecare an, se considera ca specializarile anumitor scoli sunt mai dificile decat ale altora, cum este in cazul examenului…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua Colegiul…

- In județul Valcea, rata cumulata de promovare la examenul de bacalaureat (inainte de contestații) este de 76,16%, peste cea de la nivel national, aceasta fiind de 73,3%. Anul trecut, in județul Valcea, rata cumulata de promovare (inainte de contestații) a fost de 69,12%. Au promovat 1763 de candidați,…

- Județul Buzau se afla peste media pe țara in privința procentului de promovare (inainte de contestații) de la examenul de bacalaureat, cu o rata de 76,34 %. Pentru promoția curenta, rata de promovare este de 79,52 %, iar pentru promoțiile anterioare, rata de promovare este de 31,9 %. Au promovat 1858…

- Șapte suceveni au obținut media 10 la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Ei provin de la Colegiul Național „Nicu Gane" Falticeni, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Colegiul Național „Petru ...