Tânărul din Nain și poteca noastră către Înviere Dintre temerile care profund freamata ființa umana, frica de moarte pare a fi cea mai infricoșatoare. Au intrat din plin, in viața noastra, durerile apocaliptice și adiacentele lor: boala, neincrederea, rautatea, minciuna, neputința de a iubi și de a fi iubit. Știri mistuite de construcții negative par a fi parte integranta din peisajul nostru zilnic. […] Articolul Tanarul din Nain și poteca noastra catre Inviere apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este cheia catre o cale de acces, o forma de echilibru a progresului, un colac de salvare. Pentru mine este verbul, inainte de toate, momentul oportun, o pasare, o floare, carotida care pulseaza, aer, sange,…

- In noaptea de 27/28 august a.c., polițiștii din cadrul stațiunii Slanic Moldova au actionat pentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilegale. Astfel, politisti de ordine publica și de investigatii criminale au verificat 15 societati comerciale,…

- Praznicul Schimbarii la Fața a Domnului, an de an celebrat la data de 6 august, scalda intru lumina Invierii, cea dinainte de Inviere, toata creștinatatea. Cunoscuta și sub denumirea de Probjenie (in limba slavona insemnand transformare, schimbare), sarbatoarea aceasta plina de frumusețe, prin textul…

- Din aceasta saptamana, Registrul Auto Roman (RAR) a inceput sa transmita catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) datele celor care cumpara mașini second hand din UE. Masura a fost impusa ca urmare a numeroaselor fraude comise de cei care cumpara mașini uzate din UE. Astfel, daca are suspiciuni…

- In judetul Bacau, procentul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrat in urma desfașurarii probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar este de 74,6%, mai mare decat rata naționala, care este de 70,8%, inainte de contestații.…

- Se relateaza ca o nava de marfa sub pavilion Palau, deținuta de o firma din Odesa, a rupt ancora pe Dunare, langa Chilia ucraineana, a plutit spre malul romanesc, langa Chilia Veche, in județul Tulcea, unde a lovit un ponton și o ambarcațiune. La scurt timp dupa accident, remorcherele ucrainene s-au…

- La data de 1 septembrie 2019, la Palatul Copiilor Bacau a fost demarat proiectul Erasmus+ KA229 intitulat ”Intercultural awareness by photography”. Elevii participanți in proiect sunt din școli aflate in Cipru, Italia, Polonia și Romania. Datorita pandemiei de Coronavirus perioada de implementare a…

- Duminica a V-a dupa Rusalii. O demonstrație despre strafunduri pustiite, duhuri ce inrobesc, vindecare, libertate și Inviere. Un prilej de a ni se arata slava lui Dumnezeu. O tandrețe a Mantuitorului fața de firea umana, fara precedent ori asemanare. Un fel de nevedere al adevaratului caștig, pentru…