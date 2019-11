Tânărul din Cergău retinut de Politie Reținut de polițiști Tanarul din Cergau care, beat fiind, a provocat un accident rutier mortal și a fugit de la locul producerii lui, a fost reținut. Azi, 13 noiembrie, va fi prezentat in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 12 noiembrie 2019, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din Cergau, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa, conducere sub influența alcoolului și conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul neinmatriculat. Tanarul este… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

