- Un tanar de 21 de ani suferind de tulburari psihice, care a vrut sa o atace pe regina Elisabeta a II-a cu o arbaleta in ziua de Craciun din 2021, la Castelul Windsor, a fost condamnat joi, la Londra, la 9 ani de inchisoare, transmite AFP.

- Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare, dupa ce, in trecut, a fost prins de mai multe ori conducand fara permis. Fostul fotbalist a facut apel, dar Curtea de Apel București i l-a respins, ceea ce inseamna ca va executa o pedeapsa de 7 luni și 10 zile la la penitenciarul Rahova.

- Ieri, 27 septembrie, polițiștii din Satulung, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Zalau, pe numele unui barbat de 52 de ani, din Hideaga. Acesta a fost depistat pe raza localitații Satulung și a fost condus la penitenciarul Baia Mare, in vederea executarii…

- Un caine și-a salvat stapana de la moarte. Femeia din UK era pe cale sa fie ucisa de un asasin angajat de fostul ei iubit. O femeie din UK a fost salvata de la moarte de cainele ei. Femeia era pe cale sa fie ucisa de un asasin angajat de fostul ei iubit. Barbatul era pe cale sa-i injecteze in vena o…

- Justiția a emis verdictul mult așteptat intr-un caz de crima care a cutremurat comunitatea romaneasca din Spania. Soțul Alinei Mocanu, femeia tragic ucisa și aruncata la gunoi acum doi ani, a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare. Dupa o ancheta intensa și o examinare atenta a probelor, Curtea…

- Rapperul care a fost in centrul unui incident grav ce a avut loc cu mai mulți ani in urma a fost acum condamnat la inchisoare. Confruntandu-se cu acuzații de agresiune și deținere ilegala de arma, Tory Lanez, cunoscut și sub numele sau real Daystar Peterson, și-a aflat sentința dupa ce a impușcat-o…

- CAZIER BOGAT…Condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a ucis doi batrani cu sange rece, Gheorghe Cretu scapa de o noua condamnare. Tanarul a fost trimis in judecata in anul 2015, dupa ce a fost acuzat de ultraj. La acea vreme, victime ar fi fost doi politisti de penitenciar, angajati la Penitenciarul…