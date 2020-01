Stiri pe aceeasi tema

- Individul care l-a injunghiat pe agentul de paza din Falticeni a fost arestat ieri in lipsa de catre un magistrat de drepturi si libertati de la Tribunalul Suceava. Ilie Musca, de 21 de ani, din Malini, a primit un mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile, iar in baza acestuia va fi dat ...

- Individul care l-a injunghiat pe agentul de paza din Falticeni a fost arestat ieri in lipsa de catre un magistrat de drepturi si libertati de la Tribunalul Suceava. Ilie Musca, de 21 de ani, din Malini, a primit un mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile, iar in baza acestuia va fi dat ...

- Patru cetateni din Irak si unul din Siria au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat ascunsi intr-un camion cu butelii, informeaza Agerpres.

- Un agent de paza a fost injunghiat de trei ori intr-un club din Arad de catre un client de 22 de ani, care ar fi agresat mai intai o chelnerita. Conform procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, ... The post Agent de paza, injunghiat de 3 ori de un tanar de 22 de ani, intr-un…

- O grava agresiune s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in municipiul Falticeni, un agent de paza fiind injunghiat de mai multe ori si suferind leziuni grave, care i-au pus viata in primejdie. Incidentul s-a produs in jurul orei 2.30 din noapte, in fata barului 4U din Falticeni.Din ...

- Un moldovean a fost depistat conducand un automobil care nu avea drept de circulatie pe drumurile publice din Romania.Tanarul, in varsta de 27 de ani, s-a prezentat pentru verificari in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F.

- Pompierii militari și civili din Falticeni, Malini și Cornu Luncii au intervenit cu șapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie din Malini. Focul s-a declanșat la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza scinteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Flacarile…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat 8 kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar.Ieri, 1 noiembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere…