Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi din Sighetu Marmației, dar și din Ucraina, urmau sa faca joi un lanț uman cu inscripții ale pacii. Dar, de dimineața, președintele Vladimir Putin a decis ca Rusia sa atace Ucraina. Lanțul uman a fost anulat, granița s-a transformat intr-o strunga a suferinței umane, dar Libertatea a mers…

- Toti romanii din zonele defavorizate vor putea beneficia de asistenta medicala mobila datorita proiectului initiat de deputatul USR Tudor Pop, adoptat marti, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a anuntat USR. Legea merge la promulgare. „Votul dat astazi pe…

- Mai multe familii din Romania și-au retras copiii de la școala și i-au trecut in sistem „homeschooling”. Este vorba preponderent despre „copii ai caror parinți se regasesc in zona cultelor neoprotestante”, potrivit inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Acesta spune ca „la nivelul…

- Banii europeni vor ocoli sute de scoli dezavantajate, avertizeaza Asociatia Human Catalyst, care cere o reactie urgenta a Guvernului Romaniei. Asociatia spune ca scolile cele mai vulnerabile sunt excluse de a fi sprijinite cu bani din PNRR pentru a-si diminua decalajele.

- Elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in contextul numarului mare de infectari din scoli. Copiii din Romania au platit mult prea mult si e dificil acum sa recupreze perioadele de suspendare…

- Vaccinarea anti-COVID în România pe grupe de vârsta: unde stam cel mai prost ● Generalul din cartea caruia ar fi plagiat premierul Ciuca: „Putea sa fie mai atent, ca era baiat deștept” ● Tot ce a spus Klaus Iohannis despre plagiate de când e în funcție: „Daca…

- Primaria Copiilor: Elevii de la școala din Ciugud iși aleg primarul și consilierii locali. Vor avea buget pentru proiecte Copiii din Ciugud iși aleg in aceasta perioada primarul, viceprimarul și consilierii locali. Este vorba despre proiectul derulat la școala din comuna, denumit „Primaria Copiilor”.…

- Teach for Romania si Inspectoratul Scolar General Calarasi au organizat dezbaterea „Accesul la educatie in mediile vulnerabile”, eveniment care a adus laolalta actori relevanti de la nivel central si local, dar si profesori, care au un rol semnificativ in dezvoltarea copiilor din zonele dezavantajate.