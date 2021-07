Tânără de 19 ani căutată de polițişti! Poliția Municipiului Fagaraș a fost sesizata de catre o femeie din municipiul Fagaraș, județul Brașov cu privire la faptul ca nepoata sa, in varsta de 19 ani, a plecat de la domiciliu la data de 02 iulie 2021 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime aproximativ: 1,75 m, greutate: 50 kg, constituție atletica, ochi caprui, fața ovala, ten masliniu, par negru, lung, pana la umeri. La momentul plecarii aceasta purta adidași și era imbracata cu pantaloni tip jeans, de culoare neagra și geaca de culoare gri. Tanara nu are asupra sa cartea de identitate și nici telefon mobil. Persoanele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata cu privire la faptul ca, un barbat, in varsta de 73 ani din municipiul Sacele, județul Brașov a plecat de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime: 1,55 m – 1,60 m, greutate: aproximativ 70 kg, constituție astenica, ochi caprui,…

- La data de 17 iunie 2021, Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata de catre o femeie din municipiul Sacele, județul Brașov, cu privire la faptul ca soacra sa, in varsta de 73 ani, a plecat, la data de 16.06.2021, de la domiciliul sau și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime: 1,55 m…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 25 mai 2021 de catre familia unui copil, in varsta de 10 ani, cu privire la faptul ca minorul a plecat in dimineața aceleiași zile din fața unitații de invațamant pe care o frecventeaza, fara a preciza locația…

- Poliția Municipiului Codlea a fost sesizata, la data de 23 mai 2021, de catre concubina unui barbat, in varsta de 32 ani, cu privire la faptul ca barbatul a plecat de la domiciliul din municipiul Codlea, județul Brașov, la data de 21 mai 2021, in jurul orei 19.00, iar pana in prezent nu a revenit. …

- Polițiști din cadrul Poliței Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 63 ani, a plecat la data de 15 mai 2021 de la locuința sa din municipiul Brașov spre locul de munca din cartierul Stupini, iar pana in prezent nu a revenit…

- Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata, la data de 09 mai 2021, de catre mama unui tanar, in varsta de 17 ani, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliul din municipiul Sacele, județul Brașov, la data de 08.05.2021, in jurul orei 15.30, fara a comunica locul deplasarii, iar pana…

- Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov a fost sesizat de catre mama unei tinere, in varsta de 12 ani, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov la data de 29 aprilie 2021, in jurul orei 19,00, iar pana in prezent nu a revenit.…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 63 ani din municipiul Brașov, a plecat de la domiciliu la data de 04 aprilie a.c., intre orele 14.00-15,00, iar pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: inalțime 1,75 m, constituție…