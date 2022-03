Tânără de 15 ani dispărută, după ce a plecat de două ori, în două zile, de acasă! Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 15 martie 2022 de catre o femeie din Stațiunea Rașnov, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 15 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov la data de 14 martie 2022, in jurul orei 16.00, revenind in dimineața zilei de 15 martie 2022. Ulterior, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 10.00, tanara a plecat din nou de la domiciliu, intr-o direcție necunoscuta, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate 60 kg, ochi caprui, constituție atletica,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

