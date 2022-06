Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș un barbat care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 15 iunie, in jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat in localitatea Giroc, din județul…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii constanteni. La data de 23 mai a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, intre localitatea Mihail Kogalniceanu si orasul…

- Polițiștii au oprit pentru control la data de 16 mai un autoturism ce se deplasa pe drumul național DN17, intre localitațile Șintereag și Beclean din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul era un tanar in varsta de 21 de ani, domiciliat in Jichișu de Sus, județul Cluj. Tanarul a fost testat de catre polițiști…

- Polițiști de la Poliția Orașului Moldova Noua au oprit aseara pentru control, pe DN 57, in localitatea Coronini, un autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din localitate. Șoferul a fost testat cu privire la consumul de substanțe psihoactive, aparatul Drugtest indicand rezultat pozitiv pentru nu…

- In cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii rutieri din Nasaud au oprit in trafic, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Fedru. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv in cazul substanței metamfetamina…

- Politistii au fost sesizati sambata despre disparitia bancomatului de cryptomonede. ”Astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 21:00, din incinta unui complex comercial din Timisoara, a fost sustras un bancomat de cryptomonede”,…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din judetul Caras-Severin, care era cautat de autoritatile din Italia pentru viol a fost depistat de politistii din municipiul Motru, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, potrivit Agerpres.Potrivit acesteia, marti, politisti din cadrul…