Tânăr din Unguraș, RĂNIT într-un accident pe DJ151 Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, pe Drumul Județean 151, in localitatea Coasta. Din primele date, un barbat, de 42 de ani, din județul Mureș, in timp ce conducea un tractor inregistrat, pe Drumul Comunal 28, ajuns in intersecția cu Drumul Județean 151, a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un tanar, de 26 ani, din Unguraș, județul Cluj. Accidentul s-a soldat cu ranirea tanarului de 26 de ani, transportat la spital, pentru ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii din Beclean… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a murit, marti dimineata, dupa ce mama ei a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un pod. Accidentul a avut loc pe raza localitații Trei Sate din județul Mureș. Soferita este in stare grava, conform Antena3. Marti, in jurul orei 07.00, polițiștii au chemati la un accident rutier produs…

- Tragedie in comuna Sacuieu, județul Cluj! Opt vaci și doi barbați, ingrijitori ai animalelor, au fost gasiți morți pe un camp. Polițiștii cerceteaza cazul, insa o prima ipoteza ar fi ca aceștia au fost loviți de trasnet.„La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala…

- La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 08.20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe DN1-E60, in localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului.Conform primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, din județul Vaslui, care circula…

- UPDATE 2: Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada 1 Decembrie din municipiul Barlad, județul Vaslui, in zona intersecției cu strada Slt. Marin Lucian, s-a produs un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate a reieșit ca, un autoturism inmatriculat…

- Un tanar, de 21 de ani, fara permis, a intrat cu o motocicleta neinmatriculata intr-o masina. In urma impactului violent, tanarul a ajuns la spital, scrie News.ro. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, pe Drumul Judetean 154, in localitatea Mariselu din judetul Bihor. Un autoturism condus de un…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 171, in localitatea Caianu Mic. Din primele verificari efectuate la fața locului, un autoturism care circula pe Drumul Județean 171 și care era condus de o femeie, de 28 de ani, din Uriu, a accidentat un copil…

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit astazi la un accident rutier, produs in localitatea Caianu Mic. Un copil care circula pe bicicleta a fost ranit. Din primele verificari efectuate la fața locului, un autoturism care circula pe Drumul Județean 171 și care era condus de o femeie de 28 de ani…

- Barcagiul implicat in accidentul de pe raul Mureș, de la Periam Port, a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au constatat ca barbatul consumase alcool și nu avea permis pentru a manevra barca. In plus barca nu era inmatriculata.Potrivit polițiștilor din Arad, duminica seara, un barbat de 33…