Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman nu va plati nicio despagubire companiei Gabriel Resources in cazul Roșia Montana. Acesta este verdictul comunicat vineri seara Guvernului Romaniei de catre Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID).Verdictul este surprinzator,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat pentru Digi 24 ca statul roman ar putea fi obligat sa continue exploatarea de la Roșia Montana, in procesul deschis de Gabriel Resources la tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor…

- A „plouat” cu amenzi pe Autostrada Transilvania la finele saptamanii. Poliția rutiera a acordat zeci de sancțiuni contravenționale vitezomanilor, iar 14 șoferi au ramas fara permise de conducere. In perioada 10-11 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș, au organizat…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, la ieșirea din țara, un autovehicul cautat de autoritațile din Franța. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari pentru savarșirea infracțiunii de tainuire. Joi, 11 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat duminica dimineata ca, din cauza ninsorii viscolite, circulatia rutiera este oprita pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 - 30, intre localitatile Novaci si Ranca, in judetul Gorj, potrivit Agerpres.Ninge, iar pe alocuri se circula in conditii de iarna,…

- Seful Ocolului Silvic Codrii Beiusului, Daniel Coras, fost comisar sef al ITRSV Bihor, acum Garda Forestiera, prins iarna trecuta ca s-ar fi racordat ilegal la iluminatul public al comunei Buntesti, ar putea scapa de dosarul penal. Polițiștii au clasat dosarul, dar procurorii nu au decis inca nimic