Tânăr de 24 de ani din Tăuți cercetat de polițiști după ce a fost surprins conducând băut pe raza localității In dimineața zilei de ieri, 26 decembrie 2019, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat, pe raza localitații Tauți, pe un tanar de 24 de ani, din Tauți, care conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

Sursa articol: zlatnainfo.ro

