- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit mort, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din centrul orașului Sibiu. Polițiștii au deschis o ancheta pentru ucidere din culpa.Polițiștii sibieni au fost sesizați ca, pe Bulevardul Corneliu Coposu, in apropierea intersecției cu strada Berariei, pe…

- Cadavrul unui roman a fost descoperit intr-o zona impadurita din Milano, avand langa el o Biblie și mai multe hartii scrise in limba natala. Scheletul barbatului a fost preluat de criminaliști și de mai bine de trei ani zace in congelatorul Institutului de Medicina Legala din oraș pentru ca nimeni nu…

- Un tanar de 15 ani a fost injunghiat luni seara pe o strada din localitatea Bailești, județul Dolj. Polițiștii au reținut in acest caz pentru 24 de ore un adolescent tot de 15 ani. Potrivit IPJ Dolj,...

- Un barbat in varsta de 32 de ani este suspectat ca a smuls din mana unui batran de 80 de ani sacoșa in care pusese banii pe care i-a schimbat. In sacoșa avea aproximativ 20.000 de lei.Polițiștii mureșeni anunța ca au facut 2 percheziții domiciliare in Targu Mureș la locuințele barbatului de 32 de ani,…

- Joi dupa-masa, la ora 17.25, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei din Borsa. La fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 26 de ani din Borșa, care ar fi condus un autoturism pe D.N. 18 strada Victoriei, avand directia de deplasare dinspre Borsa inspre…

- Un barbat de 23 de ani a fost rapit de pe strada de fostul iubit al prietenei sale, fiind agresat. Autorul faptei, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Navodari au fost sesizati, prin apel 112, ca un barbat de 23…

- „La data de 28 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, fapte prevazute de Codul penal. Polițiștii din cadrul Poliției…