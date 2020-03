Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Blaj s-a ales cu dosar penal și a fost sancționat cu o amenda considerabila, dupa ce a fost prins, noaptea, la volan, fara a deține permis, sub influența alcoolului, dar și fara vreun act prin care sa justifice prezența pe strada, date fiind restricțiile de circulație in starea de urgența.…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in cazul persoanei din Olt, care a fost gasita pe strada, desi trebuia sa stea in izolare, a fost…

- La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 04.30, politisti din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.In cadrul depistarii a fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani din Blaj este cercetat de polițiștii din Sebeș dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 februarie 2020, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe…

- Vineri la pranz in timp ce acționa pe strada Calea Cernauți din orasul Vicovu de Sus, o patrula de poliție a observat un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de poliție, a virat brusc spre strada Drumul Nou, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea și oprirea acestuia,…

- Ziarul Unirea Șofer de 45 de ani, cu alcool ”la bord” și permisul reținut, depistat la volanul unei mașini. Este cercetat de polițiști Un șofer de 45 de ani, cu alcool ”la bord” și permisul reținut, a fost depistat la volanul unei mașini. Este cercetat de polițișt. La data de 05 februarie 2020, in jurul…

- Un tanar, de 26, de ani, din Rovinari, baut și fara permis auto, a fost depistat marți conducand un autovehicul pe DE 79, in Iași de Gorj. Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti, a reiesit faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea conducatorul…

- Ziarul Unirea Cu alcool „la bord” și fara permis de conducere: Tanar din Teiuș, depistat de polițiști in trafic, s-a ales cu dosar penal Cu alcool „la bord” și fara permis de conducere: Tanar din Teiuș, depistat de polițiști in trafic, s-a ales cu dosar penal. La data de 30 ianuarie 2020, in jurul orei…