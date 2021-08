Talibanii au tras focuri de armă în aer la aeroportul din Kabul pentru a împinge mulțimea în spate Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite la porți, relateaza Reuters.

Duminica, nu au existat incidente grave, în timp ce barbații înarmați au facut uz de forța pentru a face mulțimile sa se retraga și s-au format coloane lungi de oameni, au spus martorii, în timp ce Washingtonul a spus ca acum este capabil sa aduca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

