- Talibanii au anuntat duminica aceasta ca „sute“ de combatanti de-ai lor se indreapta spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre rarele zone din Afganistan care se sustrage controlului gruparii islamice, informeaza adevarul.ro.

- Pe aeroportul din Kabul continua haosul. Mii de afgani incearca sa prinda un zbor militar și cel puțin 7 oameni au murit in ultima zi din cauza busculadelor greu de controlat din apropierea terminalului.

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.