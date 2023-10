Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit, sambata seara, la un scandal iscat intre mai multe persoane, pe o strada din Lunca Ilvei. Un barbat aflat sub influența alcoolului și-a atacat „dușmanul” cu un cuțit, provocandu-i rani ușoare, in zona piciorului. „In seara de 14 octombrie a.c., in jurul orei 23.20, in timp…

- Doi barbați din Lunca Ilvei au fost amendați de polițiști, dupa ce s-au luat la bataie, pe o strada din localitate. Totodata, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe. In seara de 14 octombrie, in jurul orei 23.20, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, polițiștii Secției…

- Sanctiuni conform Legii nr. 171 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice In ziua de 11 septembrie a.c., in timp ce actionau pe zona de competenta, in Bisoca, politistii din cadrul Postului de politie rurala Bisoca au depistat un localnic in varsta de 59 de ani, care a transportat…

- NUmele tinerei decedate este Andreea Ionița. In jurul orei 23:00, cu doar cateva minute inainte sa ajunga in Ciulnița, tanara vorbea prin apel video cu sora ei. Nu au mai apucat sa se vada, pentru ca fata și-a pierdut viața intr-un mod pe care nimeni nu il poate explica momentan.Cadavrul fetei prezenta…

- NUmele tinerei decedate este Andreea Ionița. In jurul orei 23:00, cu doar cateva minute inainte sa ajunga in Ciulnița, tanara vorbea prin apel video cu sora ei. Nu au mai apucat sa se vada, pentru ca fata și-a pierdut viața intr-un mod pe care nimeni nu il poate explica momentan.Cadavrul fetei prezenta…

- Joi, 17 august, la ora 15.36, polițiștii Postului de Poliție Comunal Vadu Izei au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 186, intre localitațile Vadu Izei și Oncești. Din primele cercetari a reieșit faptul ca evenimentul rutier s-a produs intre un autoturism și un…

- Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal La data de 27 iulie…

- Operațiune de cautare cu final tragic, in raionul Falești. Un batran disparut de șase zile a decedat la scurt timp dupa ce a fost gasit. Despre cele intamplate relateaza Poliția de Frontiera, a carei echipe au participat la cautari alaturi de polițiști și voluntari. Astfel, polițiștii de frontiera și…