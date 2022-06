Talentată mai sunt! Sunt o fata de la… Nu, nu, nu… Asta e alta belea, alt refren, alt film… Sunt o fata, parol, maica, talentata! Da’ talentata rau… Bai, daca n-am un talent… Nu-i vorba, ca am io mai multe. Pe langa faptul ca m-a facut mama talentata, am mai si devenit… Deci, sunt ceva de n-a vazut Parisu’, Tokio si Istanbulu’. Luate aleatoriu orasele astea. Am, mereu, da’ mereu, tendinta sa pun unele lucruri bine. Adica, vezi, Doamne, sa stiu de ele, cand o veni ceasul de nevoie. Pac, pac, doar le ochesc si gata. Ei, si asa de bine le pun, ca, ce sa vezi, dumneata, bibicule? Nu mai dau de ele nici cu lupa, binoclu’… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

