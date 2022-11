Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Takeoff (28 de ani), membru al trupei Migos, impreuna cu Offset și Quavo, a fost impușacat mortal, conform The Guardian. Pe numele real Kirshnik Khari Ball, reapperul a fost impușcat mortal, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.30, pe o pista de bowling din Houston, unde se afla la…

- Cunoscut pentru hituri precum „Versace” și „Bad and Boujee”, rapperul Takeoff a murit impușcat mortal pe scarile ce ducea catre o sala de bowling din Houston. Incidentul a avut loc marți dimineața, alte doua persoane fiind ranite. Takeoff era al treilea membru al trupei Migos, alaturi de rapperii Quavo…

- Rapperul Takeoff, din trupa Migos, a fost impușcat mortal in Houston, anunța presa americana. Poliția a declarat pentru revista Variety ca rapperul a fost ucis marți dimineața intr-un club de bowling unde era insoțit de unchiul lui și colegul de trupa, Quavo.

- Takeoff, membrul trupei Migos, a murit impușcat, in Huston, potrivit The Guardian, care citeaza TMZ. Rapperul avea 28 de ani și a fost impușcat mortal intr-o sala de bowling, in care se afla alaturi de colegul sau de trupa Quavo, conform primelor informații.

- Rapperul Takeoff din trupa Migos a fost impușcat mortal la o petrecere privata in Texas. Artistul avea 28 de ani. Conform unor prime informații, rapperul ar fi fost impușcat in cap sau gat, noteaza The Guardian. Poliția din Houston a postat, marți dimineața, pe Twitter ca ofițerii au intervenit la…

- In drum spre secția de poliție, șoferul scandalagiu cu Mercedes, de aseara, din intersecție de la Tineretul, le povestește polițiștilor ca se uita la televizor, la știri, dar ca ar fi auzit ca este cautat de polițiști abia cand mama lui a ajuns acasa. Scenele scandaloase s-au intamplat la intersecția…

- Scene terifiante s-au petrecut pe strazile Capitalei! Un șofer, probabil drogat, cu un bolid de lux era sa faca praf mai mulți pietoni, la intersecția Bulevardului Gheorghe Șincai cu Bulevardul Dimitrie Cantemir. Un polițist de la circulație și patru jandarmi s-au chinuit minute in șir sa-l convinga…