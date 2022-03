Takeoff face echipa cu Rich The Kid pentru “Crypto”. Piesa este produsa de 808iden, Melee Beats și DJ Durel, DJ-ul oficial al Migos. In 2018, la mai puțin de un an dupa ce și-au lansat cel de-al treilea album ,Culture II, Migos a decis ca se vor lansa albume solo. Quavo a lasat “Quavo Huncho”, Offset a livrat pe “Father Of 4” și Takeoff a lansat “The Last Rocket”. Proiectele nu au fost la fel de indragite ca proiectele Migos, deoarece nu au reușit sa se evidențieze, pentru ca grupul lucreaza atat de bine impreuna. Acum, aproape patru ani mai tarziu, nu exista niciun semn ca trio-ul se pregatește…