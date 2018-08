Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele taiwanez Tasi Ing-wen a cerut joi sustinere din partea SUA, dupa ce a afirmat ca Beijingul a izolat Taiwanul pe plan international si a prejudiciat pacea din regiune, informeaza dpa preluata de Agerpres. Tsai a facut aceste declaratii in timp ce-i ura bun venit lui William Brent…

- Forțele armate chineze și-au extins operațiunile cu bombardiere in ultimii ani și se antreneaza probabil pentru atacuri aeriene" impotriva Statelor Unite și aliaților sai, se afirma intr-un raport al Pentagonului, citat de cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Aceasta concluzie se regasește…

- In acest discurs, sustinut la biblioteca prezidentiala Ronald Reagan, Tsai Ing-wen, care era in drum spre Paraguay, a aparat valorile democratice, in ciuda protestelor Beijingului care a cerut Washingtonului la sfarsitul lunii iulie sa opreasca tranzitul liderului taiwanez prin Statele Unite, relateaza…

- Beijingul a indemnat marti Washingtonul sa impiedice tranzitul prin Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, care urmeaza sa faca escala luna viitoare in drum spre America Latina, o perspectiva care-i infurie pe chinezi, relateaza AFP. Tsai urmeaza sa tranziteze prin Los Angeles si Houston…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa.Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, a relatat agentia de presa chineza.Presedintele american…

- Relațiile dintre SUA și China se afla intr-un moment tensionat, mai ales ca, dupa anunțarea planului de politici „America First”, președintele american Donald Trump a inceput un razboi comercial cu Beijingul, prin ridicarea tarifelor. O noua mutare de la Washington are toate șansele sa inrautațeasca…