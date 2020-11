Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Eta a provocat joi noi inundatii in America Centrala, unde bilantul deceselor a ajuns la cel putin 27, desi autoritatile estimeaza ca ar putea fi mult mai mare, informeaza DPA.Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, a avertizat asupra unui alt ciclon potential periculos care se apropie luni de aceasta tara din Asia de Sud-Est, in timp ce bilantul in urma unui taifun recent, cel mai puternic din acest an, a crescut la 20 de morti, informeaza Reuters. Taifunul Goni, care…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case in timpul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, in prima zi de scoala, ca noul an de invatamant incepe sub semnul haosului, dar este optimist ca elevii, parinții, profesorii și autoritațile publice locale vor trece peste obstacole.

- O explozie puternica a avut loc luni in orasul filipinez Jolo, din provincia sudica Sulu, provocand moartea a cel putin cinci persoane si un numar neprecizat de raniti, a anuntat unitatea antiterorista filipineza, transmite dpa.Explozia s-a produs in fata unei piete publice de pe strada principala…

- Hashem Abedi, fratele lui Salman Abedi, autorul atacului sinucigas din mai 2017 din Manchester, in care au murit 22 de persoane, a fost condamnat joi de un tribunal britanic la cel putin 55 de ani de inchisoare pentru participarea la acel atac, informeaza agentiile internationale de presa.Pe…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte zeci au fost ranite dupa ce ploile abundente au inundat mai multe orase in provincia Punjab din centrul Pakistanului, au informat joi responsabili din cadrul serviciilor de salvare, potrivit DPA. Cele mai multe decese au avut loc in orasul estic Lahore, cu o…