TAEYANG a lansat albumul Down To Earth TAEYANG a lansat albumul “Down To Earth”. Setul de 6 cantece include „VIBE (feat. Jimin of BTS)”, o colaborare de succes care a atins locul 1 in topul Billboard World Digital Song Sales și „Shoong! (feat. LISA of BLACKPINK)”. TAEYANG a participat la intregul proces de creare a EP-ului și are credite de compoziție pe fiecare piesa de pe album. Proiectul se deschide cu „VIBE (feat. Jimin of BTS)”, inspirat de R&B din anii ’80-90. Cel de-al doilea single al proiectului, „Shoong! (feat. LISA de la BLACKPINK)” asistat de LISA este destinat sa fie la fel de mare. Duetul este un eveniment incontestabil… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

