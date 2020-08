Tacticile migranților pentru a ajunge din Turcia în Italia: iahturi închiriate Garda de coasta greaca a întreprins în noaptea de marți spre miercuri o operațiune de salvare a unui iaht naufragiat de pe insula greaca Halki cu zeci de migranți la bord, dintre care 96 au fost salvați, a spus poliția portuara, potrivit AFP.



Operațiunea a continuat miercuri cu &"doua barci de patrulare ale poliției portuare și o nava a marinei grecești, care navigau în zona pentru localizarea oricarei persoane disparute&".



Operațiunea de salvare a început marți seara, dupa ce poliția portului a fost informata despre &"situația dificila&" a iahtului care emitea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

