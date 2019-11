Stiri pe aceeasi tema

- Liga a 3-a se apropie incet și sigur de finalul turului, la sfarșitul lunii noiembrie campionatul urmand sa se intrerupa pentru aproximativ trei luni. Meciurile din retur urmeaza sa fie reluate in luna martie. Structurata pe cinci serii, Liga a 3-a din Romania aduce multe echipe la linia de start. Insa…

- In preajma Zilei Mondiale a Diabetului, celebrata in fiecare pe 14 noiembrie, marți, 12 noiembrie, in Bacau mai multe zeci de persoane varstnice au beneficiat de o campanie de analize medicale gratuite. Analizele au fost facute de specialiști de la Direcția Județeana de Sanatate Publica (DJSP) in parteneriat…

- Bacaul are un singur reprezentant la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori prin Eduard Doliș, elev in clasa a X-a, profil Matematica-informatica, la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. Premiul al III -lea obținut la etapa naționala a acestei olimpiade școlare i-a adus și calificarea…

- Bacaul va gazdui, saptamana viitoare, intre 13 și 16 noiembrie, ediția a X-a a Congresului Național de Chirurgie Pediatrica. Manifestarea, desfașurata sub patronajul Societații Romane de Chirurgie Pediatrica, va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Aceasta va cuprinde teme precum traumatologie…

- Cea de-a 5-a ediție a proiectului Bacau Model of United Nations (MUN) s-a organizat la Universitatea George Bacovia. Echipa organizatorica s-a bucurat de un proiect bine pus la punct cu delegați din toata țara și subiecte de dezbatere contemporane. Proiectul face parte dintr-o serie de astfel de evenimente…

- Primarul Bacaului a semnat, astazi, contractele de finanțare pentru o parte din proiectele depuse de Municipiul Bacau pe Axa prioritara 4 a POR 2014-2020: 1. Modernizarea statiilor de transport public. Valoare 2,8 milioane euro 2. Traseu pentru deplasari nemotorizate Sud: Centru – Aeroport. Valoare…

- Activitatea desfasurata de Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau in primele noua luni ale anului a vizat cresterea gradului de siguranta al cetateanului, ordinii si sigurantei publice, precum si promovarea atitudinii proactive, a transparentei si a deschiderii in relatiile cu mass-media, pentru…

- La data de 19 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Onesti impreuna cu jandarmi ai Detasamentului nr. 3 Jandarmerie Onesti au depistat un barbat de 46 ani care conducea o utilitara ce avea asigurarea obligatorie auto expirata, si care transporta peste 4000 kg de legume. Cu ocazia…